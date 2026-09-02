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FUNES, Elena María
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ FUNES de BLASCO, Elena María. - La familia invita a la misa en memoria de Elena María Funes de Blasco a un mes de su partida hoy, 19.30 hs., en Nuestra Señora del Pilar.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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