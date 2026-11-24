STEFFENS SOLER, Marlene
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MISAS Y FUNERALES
✝ STEFFENS SOLER, Marlene, q.e.p.d. - A un año de su fallecimiento, M. C. Steffens Soler invita a la misa mañana, a las 19, en la catedral de San Isidro, por el eterno descanso de su alma.
✝ STEFFENS SOLER, Marlene, q.e.p.d. - A un año de su fallecimiento, M. C. Steffens Soler invita a la misa mañana, a las 19, en la catedral de San Isidro, por el eterno descanso de su alma.
✝ STEFFENS SOLER, Marlene, q.e.p.d. - A un año de su fallecimiento, M. C. Steffens Soler invita a la misa mañana, a las 19, en la catedral de San Isidro, por el eterno descanso de su alma.
✝ STEFFENS SOLER, Marlene, q.e.p.d. - A un año de su fallecimiento, M. C. Steffens Soler invita a la misa mañana, a las 19, en la catedral de San Isidro, por el eterno descanso de su alma.
✝ STEFFENS SOLER, Marlene, q.e.p.d. - A un año de su fallecimiento, M. C. Steffens Soler invita a la misa mañana, a las 19, en la catedral de San Isidro, por el eterno descanso de su alma.
✝ STEFFENS SOLER, Marlene, q.e.p.d. - A un año de su fallecimiento, M. C. Steffens Soler invita a la misa mañana, a las 19, en la catedral de San Isidro, por el eterno descanso de su alma.
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Aviso publicado en la edición impresa
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