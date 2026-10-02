RECORDATORIOS

✡ BREITMAN, Saúl, Z.L. - Al cumplirse 10 años de su fallecimiento, el directorio y personal de Laboratorios Bernabó S.A. rendimos homenaje a su memoria y recordamos con profundo respeto y afecto a quien, con su visión, sus valores y compromiso, dejó una huella perdurable. Su legado y recuerdo continuarán por siempre presentes en nosotros.

✡ BREITMAN, Saúl, Z.L. - A 10 años de tu partida, tu recuerdo permanece intacto y tu presencia sigue viva en quienes te amamos. Extrañamos tu alegría. Queda en nosotros tus enseñanzas y tu hombría de bien. Zule, Moni, yernos, nietos y bisnietos.

Avisos fúnebres

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