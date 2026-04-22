1
CASCIO, Rosa Beatriz T. de
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
RECORDATORIOS
CASCIO, Rosa Beatriz T. de, falleció el 22-4-2025. -En el primer aniversario de su partida, su familia la recuerda con el amor de siempre.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“El chimpancé de la mirada triste”: la decisión final sobre el destino de Toti retoma el último deseo de Jane Goodall
- 3
Cambio de dueños: los capitales argentinos están en retirada de una de las industrias más poderosas
- 4
Se vienen 24 horas de tormentas de fuerte intensidad, caída de granizo y 110 mm de agua acumulada: las zonas afectadas