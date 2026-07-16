RECORDATORIOS

✝ DAVISON, Guillermo Douglas (Billy), q.e.p.d., falleció el 24-11-2019. - Billy querido, en el día de tu cumpleaños estamos aquí junto a Vero y tus maravillosas hijas, tu mayor legado, acompañándonos y extrañándote cada día más. Tu mamá Susana Plater de Davison, tus hermanos, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos, demás familiares y amigos agradecemos una oración a tu querida memoria. Un beso al cielo.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa