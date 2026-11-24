DAVISON, Guillermo Douglas
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RECORDATORIOS
✝ DAVISON, Guillermo Douglas (Billy), q.e.p.d., falleció el 24-11-2019. - Siempre recordándolo en nuestras vidas y teniéndolo junto a nosotros en nuestros corazones. Su mamá Susana Plater de Davison junto a su esposa Verónica Domínguez de Álzaga de Davison y sus hijas Justina, Mia y Ernestina, sus hermanos, sus sobrinos, demás familiares y amigos agradecen una oración a su querida memoria.
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✝ DAVISON, Guillermo Douglas (Billy), q.e.p.d., falleció el 24-11-2019. - Siempre recordándolo en nuestras vidas y teniéndolo junto a nosotros en nuestros corazones. Su mamá Susana Plater de Davison junto a su esposa Verónica Domínguez de Álzaga de Davison y sus hijas Justina, Mia y Ernestina, sus hermanos, sus sobrinos, demás familiares y amigos agradecen una oración a su querida memoria.
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Aviso publicado en la edición impresa
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