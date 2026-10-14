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FERNÁNDEZ PINTO, Guadalupe
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ FERNÁNDEZ PINTO, Guadalupe, falleció en Barcelona, el 13-5-2005. - Hoy, como siempre, recordamos con amor infinito la bendición de tu nacimiento. Tu familia y amigos te extrañamos mucho, Guada querida.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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