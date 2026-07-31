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GREGORIO, JUAN CRISTÓBAL; CERNADAS, Jorgelina,
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ GREGORIO, Juan Cristóbal; CERNADAS de GREGORIO, Jorgelina, (Cholita), q.e.p.d. - Los extrañamos cada día pero nos acompañan en cada sonrisa y emoción con sus mensajes, ejemplos de vida y enseñanzas. Gracias por todo y por tanto. Max y Ale Gregorio Cernadas, Fafi Ricagno y Adrián Werthein y toda la familia.
Aviso publicado en la edición impresa
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