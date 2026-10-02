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IANNINI, Marcelo Alberto Hugo
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ IANNINI, Marcelo Alberto Hugo. - A un año de tu partida te recordamos, te extrañamos y más que nada te queremos. Tu esposa Liliana, tus hijos, nietos e hijos políticos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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