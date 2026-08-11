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LORENZELLI, Ezio
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ LORENZELLI, Ezio, Dr. Ing. - Al cumplirse 25 años de su partida, su esposa Adelaide Navarret recuerda con admiración y muchísimo cariño a quien la honró con su amor.
Aviso publicado en la edición impresa
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