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MAULHARDT, Hans
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ MAULHARDT, Hans, q.e.p.d. Veinte años después, tu mujer Aída, tus hijos Hugo, Claudio y Christel y tus 18 nietos te recordamos con amor y buscamos cada día honrar tu legado.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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