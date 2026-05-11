1
OVSEJEVICH, Aída Segal de
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
RECORDATORIOS
✡ OVSEJEVICH, Aída Segal de, Z.L. - Hoy a 30 años de tu partida, tu hijo Luis, tus nietos Mariana, Silvana y Andy, tus nietos políticos Andrés y Vicky y tus bisnietos Francisca, Manuela, Sofía, Tomás y Rafael te recuerdan con todo cariño. Tu ejemplo siempre perdurará.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Arsenal acaricia el título de la Premier League: un triunfo agónico y la asistencia del VAR
- 3
“Planta 22″: el búnker al que irán los españoles que llegaron a Madrid desde el crucero si presentan síntomas de hantavirus
- 4
Sexo en el avión: qué puede pasar con la pareja denunciada al ser hallada semidesnuda en un vuelo que aterrizó en Rosario