RECORDATORIOS

✡ OVSEJEVICH, Aída Segal de, Z.L. - Hoy a 30 años de tu partida, tu hijo Luis, tus nietos Mariana, Silvana y Andy, tus nietos políticos Andrés y Vicky y tus bisnietos Francisca, Manuela, Sofía, Tomás y Rafael te recuerdan con todo cariño. Tu ejemplo siempre perdurará.

Avisos fúnebres

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