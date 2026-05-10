Arsenal acaricia el título de la Premier League: un triunfo agónico y la asistencia del VAR

Un gol en la recta final de Leandro Trossard y un tanto anulado a su rival en tiempo de descuento le permitieron a Arsenal imponerse por 1-0 este domingo en el campo de su vecino londinense West Ham. Fue un triunfo vital en la antepenúltima jornada para acercarse todavía un poco más a un título largamente esperado en la Premier League.

Los Gunners consiguieron este fin de semana mantener su margen de cinco puntos -ahora suma 79 unidades ante 74- sobre Manchester City (2º), que el sábado había puesto presión al vencer por 3-0 al Brentford. Los Citizens tienen un partido disputado menos que su rival, un duelo pendiente ante el Crystal Palace que jugarán el miércoles próximo, pero en cualquier caso Arsenal sigue dependiendo de sí mismo para conquistar el título nacional 22 años después de su última consagración.

La felicidad de Mikel Arteta: tras varios subcampeonatos, Arsenal está más cerca de conquistar la Premier ADRIAN DENNIS - AFP

El encuentro del domingo no fue precisamente cómodo para Arsenal, al que salvó especialmente en dos ocasiones su arquero español, David Raya. Parecía que Arsenal dejaría escapar dos puntos -tal como lo hizo el City el lunes pasado ante Everton- antes de que Martin Ödegaard condujera el balón hacia el área de West Ham y se lo dejara a Trossard. El disparo de primera intención del internacional belga tuvo un par de ligeros desvíos y se coló en el ángulo inferior, desatando celebraciones desenfrenadas entre los jugadores y el cuerpo técnico del Arsenal a los 38 minutos del segundo tiempo. Fue el único gol del cotejo y tres puntos que valen oro para el equipo de Mikel Arteta.

El triunfo llegó además con una enorme sensación de alivio para el líder, que sufrió literalmente hasta el último segundo: en el quinto minuto de agregado, en un tiro de esquina, vio cómo West Ham empataba por medio de Callum Wilson. Pero, después de un rato largo de revisión, ese gol fue correctamente invalidado por el árbitro, debido a una falta cometida sobre Raya en el momento en el que el arquero salía a buscar el centro. El arquero español, además, hizo su aporte con una atajada crucial con el marcador 0-0 ante un remate del mediocampista Mateus Fernandes.

El gol anulado a West Ham

La decisión del gol anulado enfadó mucho a todo West Ham, pero hizo que Arteta enviara un mensaje de apoyo a los jueces del VAR.“Hoy tengo que felicitarlos. Han demostrado mucha valentía para dar la oportunidad al árbitro de revisar la acción. Cuando ves la imagen, no hay duda de que es una falta clara”, estimó.

Los Gunners parecen tener el camino favorable para conquistar su primera estrella desde 2004, ya que deben enfrentarse al descendido Burnley en casa ante Burnley y de visita ante Crystal Palace. Ese último equipo estará, además, pensando más en ese momento en la final de la Conference League que debe jugar tres días más tarde ante Rayo Vallecano. El City, por contra, tiene dos adversarios más exigentes en las dos últimas jornadas: Bournemouth y Aston Villa, que se juegan el ingreso a las copas internacionales.

Arsenal tuvo una mala noticia durante su victoria, la lesión del defensa Ben White, cambiado en el minuto 26 por un problema en una rodilla.

El noruego Martin Odegaard celebra con los fanáticos tras el ajustado triunfo de Arsenal (Photo by Adrian Dennis / AFP) ADRIAN DENNIS - AFP

En el caso de West Ham (18º, 36 puntos), la derrota lo acercó al descenso al Championship, la segunda división inglesa. La derrota de los Hammers le deja ahora a Tottenham (17°, 37 puntos) una gran oportunidad para avanzar hacia la salvación, el lunes en su duelo ante el Leeds (16º, 43).

En la lucha por un boleto a la próxima Champions, Aston Villa (5º) encadenó un tercer partido seguido sin ganar en la Premier, esta vez con un empate 2-2 en campo del Burnley, y tendrá que esperar para asegurar su acceso a la próxima temporada de la máxima competición europea. Después de sus derrotas ante Fulham y Tottenham, los Villanos pudieron al menos sumar un punto, para quedar cuatro unidades delante del Bournemouth (6º), que el sábado ganó 1-0 en el terreno del Fulham.

La tendencia liguera no es nada positiva para el equipo del Dibu Martínez, al que le puede salvar para conservar el quinto puesto lo cerca que está el final del campeonato, ya que únicamente hay un máximo de seis puntos en juego para cada equipo. Este empate agridulce llega para el Aston Villa apenas tres días después de su clasificación a la final de la Europa League, que disputará el miércoles 20 de mayo en Estambul ante el Friburgo alemán. Burnley, penúltimo, está descendido matemáticamente desde el pasado 22 de abril.

El gol para el triunfo de Arsenal

De todos modos, Aston Villa tiene otra posible vía para entrar en la Champions League de la próxima temporada, si gana la Europa League. Si ganan el título y además quedan quintos en la liga, entonces el equipo que sea sexto -actualmente Bournemouth, aunque Brighton está apenas dos puntos más atrás-, también accedería a la principal competición de Europa.