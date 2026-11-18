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PORTELA, Alicia
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LA NACION
RECORDATORIOS
PORTELA de BERGAGLIO, Alicia, q.e.p.d., falleció el 17-9-2026, a los 84 años. - Su hija Gina y su familia y amigos la recuerdan con amor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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