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RIVERA, Julio César
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - A un año de su partida, Graciela Medina, Miguel Rivera y Julio César Rivera (h) lo recuerdan con el amor de siempre y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
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