Saltar al contenido principal
LA NACION

RIVERA, Julio César

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

RECORDATORIOS

RIVERA, Julio César, q.e.p.d. - A un año de su partida, Graciela Medina, Miguel Rivera y Julio César Rivera (h) lo recuerdan con el amor de siempre y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El video develó la violencia extrema a la que fue sometida una víctima del triple crimen de Florencio Varela
    1

    Un video develó la violencia extrema a la que fue sometida una víctima del triple crimen de Florencio Varela

  2. A pocas horas de jugar contra Irlanda, Contepomi cargó contra World Rugby y dos clubes franceses
    2

    Felipe Contepomi acusó a dos clubes franceses e instó a World Rugby a jerarquizar la competencia internacional

  3. El drama de los ahorristas que no pueden acceder a su dinero
    3

    “Tuve que pedir plata prestada”: el drama de los ahorristas que no pueden acceder a su dinero

  4. Milei faltó a la apertura de la Cumbre Iberoamericana y no fue a la gala de los reyes, pero se vio con Abascal
    4

    Milei faltó a la apertura de la Cumbre Iberoamericana y no fue a la gala de los reyes, pero se reunió con Abascal