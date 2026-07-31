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ROCAMORA PONCE, Juan Alberto,
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ ROCAMORA PONCE, Juan Alberto, q.e.p.d., 31-7-63; 28-7-2020. - Recordándote en el día de tu cumpleaños, como todos los días, quiero mandar un ramo de rosas al cielo y, en cada rosa, un beso. Tu mamá, Delia.
Aviso publicado en la edición impresa
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