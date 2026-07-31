RECORDATORIOS

✝ ROCAMORA PONCE, Juan Alberto, q.e.p.d., 31-7-63; 28-7-2020. - Recordándote en el día de tu cumpleaños, como todos los días, quiero mandar un ramo de rosas al cielo y, en cada rosa, un beso. Tu mamá, Delia.

Avisos fúnebres

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