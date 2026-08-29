RECORDATORIOS

✡ VOLOSIN, Carlos, 27-12-2025. - A 8 meses de tu partida, tus hijos Edgardo, Osvaldo y Adriana y tus nietos te recordamos con mucho amor y respeto. Siempre estarás en nuestros corazones.

Avisos fúnebres

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