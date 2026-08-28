El kirchnerismo respaldó a un juez que viajó a Lago Escondido y puso en pausa la doctrina del “lawfare”

El kirchnerismo en el Senado guardó una de las banderas que más alto flameó durante los últimos años. Sin objeciones, el bloque que responde a Cristina Kirchner votó el ascenso a camarista de Pablo Yadarola, un juez que integró la comitiva que viajó a Lago Escondido, en octubre de 2022, episodio que había sido duramente cuestionado por el kirchnerismo y que incluso había impulsado una denuncia.

Al momento de explicar el giro argumentan motivos de estrategia legislativa y un cambio de actitud hacia la Justicia. Son algunas de las razones que, en reserva, ofrecen desde la bancada que lidera José Mayans. Chocan, sin embargo, con la propia conducta del bloque ayer, que sí optó por mostrarle los dientes a Pablo Bertuzzi, el otro candidato para la Cámara, y rechazar su pliego, que pese a todo fue aprobado sin sobresaltos.

Para el kirchnerismo, Lago Escondido representó una de las postales más definidas del “lawfare” que denunciaba desde hacía años. El viaje reunió a un juez federal —Julián Ercolini— que impulsó algunas de las principales causas contra el kirchnerismo; a un camarista que había llegado a la Casación por traslado, Carlos “Coco” Mahiques, exministro de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires; a directivos del Grupo Clarín y a un exagente de inteligencia, entre otros actores.

Era una escena que le daba vida a la supuesta connivencia con fines persecutorios que había entre un sector de la política, los medios y el Poder Judicial.

Yadarola, a un paso de llegar a la Cámara Federal

Yadarola, juez de bajo perfil del fuero Penal Económico, también participó del periplo y ayer su nombre formó parte del paquete de pliegos aprobado con los votos del kirchnerismo.

El juez quedó así a un paso de convertirse en miembro de la Cámara Federal porteña, un tribunal estratégico que supervisa la marcha de todas las investigaciones de corrupción.

Su pliego fue acompañado sin fisuras por todo el bloque, con el voto de algunas de las voces que más fuerte marcaron la existencia de una “mafia judicial” tras el viaje.

Esa denuncia recrudeció luego con la condena a Cristina Kirchner en Vialidad, en diciembre de aquel año, apenas dos meses después del viaje.

“El tema de Lago Escondido es la prueba de que tenemos un país que no tiene división de poderes porque la Justicia fue prácticamente captada por ese poder económico”, decía por aquel tiempo el líder de la bancada Mayans. “Lago Escondido es la forma en que manejan el Poder Judicial de la Nación. En los tres niveles: primera instancia, segunda instancia y Casación”, aseguraba.

Mayans, la cara visible del giro Pilar Camacho

El jueves, Mayans cambió el tono y afirmó que su bloque no “iba a entorpecer” la carrera de ninguno de los candidatos, incluido Yadarola. Votó a favor.

La excepción fue Bertuzzi, el otro candidato a ocupar un lugar en la Cámara Federal de Comodoro Py, cuyo pliego fue votado y aprobado por separado, pero sin el acompañamiento del kirchnerismo.

El viaje

El caso de Lago Escondido estalló pocos días después de consumado el viaje, con una nota de Pagina/12.

De él también formó parte el entonces jefe de los fiscales porteños y actual ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia de la ciudad, Marcelo D’Alessandro y el juez en lo contencioso adminstrativo Pablo Cayssials.

Como producto de un hackeo a un celular, surgieron luego una serie de chats en los que los viajantes barajaban alternativas para ocultar el periplo y, al calor de una causa que nacía en Bariloche, evaluaban líneas de acción para cubrirse públicamente y sostener que el viaje había sido por placer y pagado por ellos.

“Estos chats reflejan de una manera muy clara, obscena y directa lo que venimos diciendo hace mucho tiempo”, atizaba entonces el senador Mariano Recalde. “Esas conversaciones son absolutamente creíbles y verosímiles. Se trata de una verdadera asociación ilícita. Se juntaron para ver cómo ocultaban unos delitos y cómo se cometían otros”, seguía.

Recalde y el exprecandidato a la presidencia Wado De Pedro Nicolás Suárez

El jueves con su voto, Recalde facilitó la llegada de Yadarola a la Cámara, al igual que Wado de Pedro, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio o Jorge “Coqui” Capitanich.

La causa judicial por el viaje se trasladó a Comodoro Py y se cerró, con los protagonistas del caso sobreseídos. La Justicia determinó que los chats que alimentaron el escándalo se habían obtenido mediante una maniobra ilegal.

Los motivos

La oposición del kirchnerismo no hubiera bastado para cambiar los planes del Gobierno y hacer caer la llegada del juez al tribunal.

De hecho, entre las razones que circulan en la bancada aparece justamente la decisión de evitar una muestra de impotencia legislativa. Una foto que, sin embargo, quedó sobre la mesa con la situación de Bertuzzi, cuyo pliego recibió toda la fuerza del rechazo kirchnerista, pero se aprobó de todos modos.

Es el “costo” Bertuzzi, a quien algunos dentro del kirchnerismo consideran “invotable” por sus actuaciones en causas contra referentes del espacio.

Bertuzzi ratificó su silla en la Cámara Federal Télam

Es que antes de ser trasladado durante el macrismo a la Cámara Federal, Bertuzzi integraba el Tribunal Oral Federal 4, que condenó a Amado Boudou en la causa Ciccone y a Julio De Vido por la tragedia de Once, expediente por el cual el exministro cumple actualmente una pena de prisión.

Tampoco sedujo el riesgo de recrear lo sucedido durante la votación del pliego del juez de Casación Mahiques, en mayo de este año, cuando el kirchnerismo duro votó en contra de su continuidad como camarista y quedó reducido a su mínima expresión en el Senado, con apenas 11 votos.

En aquella sesión, el senador Martín Soria —que ayer estuvo ausente— cargó contra Mahiques justamente por haber participado del viaje. “Cuando le pregunté por esto en la audiencia pública me contestó que había ido a Lago Escondido a trabajar. ¿Saben qué? Seguro que no mintió, que fue a laburar en la consolidación de la alianza entre miembros de la justicia, grupos económicos y servicios de inteligencia que expone cómo funciona el Poder Judicial”, afirmó.

La votación del kirchnerismo también representó un quiebre respecto de la posición adoptada meses antes en el Consejo de la Magistratura. Allí, sus representantes rechazaron el dictamen de mayoría que ubicó a Yadarola dentro de la terna.