1
ABERG COBO, Axel Felipe
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ABERG COBO, Axel Felipe, falleció el 28-7-2026. - Su mujer Marta Notz, sus hijos Axel Javier y Lorena Pazos, Ingrid Cristina y Carlos Schwab y sus nietos Federico, Nicolás y Cristian Schwab, Brisa, Nacho y Fausti Aberg Cobo participan su fallecimiento. Que Dios ilumine su camino.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Empleados de un lavadero mostraron cómo le quedó la camioneta al Dibu Martínez después de quedar enterrado en el barro
- 3
Palermo: un hombre murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio al salir de un gimnasio
- 4
La diputada Marcela Pagano presentó un pedido de juicio político contra Milei por el conflicto diplomático con Brasil