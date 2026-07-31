SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ABERG COBO, Axel Felipe, falleció el 28-7-2026. - Su mujer Marta Notz, sus hijos Axel Javier y Lorena Pazos, Ingrid Cristina y Carlos Schwab y sus nietos Federico, Nicolás y Cristian Schwab, Brisa, Nacho y Fausti Aberg Cobo participan su fallecimiento. Que Dios ilumine su camino.

Avisos fúnebres

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