SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Su querida cuñada Lizzie B. de Aberg Cobo, hijos y nietos la despiden con gran tristeza y acompañan a Juan Carlos, Verónica y familia con todo cariño.

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Sus amigas del Osan despiden con mucha tristeza a su querida amiga Mercedes, ejemplo de mujer y madre, siempre optimista y muy generosa, ya descansa en paz. Inés Apellaniz, Adelita Battilana, Vicky Canale, Patricia Acuña de Canale, Adriana Chalbaud, Peque Fonrouge, María Gowland, Ivone Lupotti, Mercedes Migues, Nene Macome, Carola Pavlovsky, Pamela de La Torre, Cristina Méndez, Marcela Murray, Mercedes Mondes de Oca, Mónica Molina, Angelita Nevares, Susy Obligado, Magdalena Paz Anchorena, Mónica Muruzabal, Magda Zomosa, Teresita Salvati, Cristina Ungaro, Amalia Tedin y Zara Vanosi.

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Susana Nager de Cantilo y sus hijos Alfredo y Marcela, Jorge, Cristián y Ximena y Sofía, nietos y bisnietos despiden a la inolvidable Mercedes.

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Mariano y Raquel Pinto acompañan a su familia con todo cariño.

Avisos fúnebres

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