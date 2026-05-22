La salud de Christian Petersen: se difundió el primer parte médico tras su nueva internación

La salud de Christian Petersen volvió a generar preocupación: a cuatro meses de haber recibido el alta médica tras la descompensación que sufrió mientras escalaba el Lanín en la Patagonia, el chef fue nuevamente internado. El cocinero ingresó al Hospital Alemán durante la noche del jueves junto a su esposa a la guardia y fue derivado al sector de psiquiatría. Según el primer parte médico que difundió el centro de salud, el chef se encuentra “clínicamente estable” en una unidad de cuidados especializados.

Según el parte médico, Christian Petersen se encuentra estable Augusto Famulari

“El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente C.P. se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente. Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”, reza la primera parte del texto que lleva la firma del director médico de la institución, el doctor Norberto Mezzadri.

El parte médico de Christian Petersen difundido este viernes por el Hospital Alemán

“En el marco de su evolución, continuará bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes. El Hospital Alemán de Buenos Aires reafirma que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia”, completa la misiva.

Los detalles de la nueva internación de Petersen

Christian Petersen fue duramente cuestionado por un guía del volcán Lanín Instagram (@chrispetersenok)

La información sobre la nueva internación del cocinero se conoció el jueves por la noche en el programa que conduce Ángel de Brito por América TV. “Nos aseguran que habría ingresado con alucinaciones”, contó ayer la periodista Pilar Smith en LAM. “Aparentemente, llegó en el medio de un brote, con estas alucinaciones que nos marcan. Lograron estabilizarlo”, agregó.

Rápidamente, la noticia se posicionó como tendencia en redes sociales y una gran cantidad de personas se mostraron preocupadas por el cuadro médico del chef. “¡Vamos, Christian!”; “Mucha tristeza. Ojalá se recupere pronto” y “Deseo que pueda superarlo”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en Instagram.

La semana pasada, LA NACION contactó a Christian Petersen para invitarlo a participar en una nota de gastronomía. Muy amablemente, por mensaje de whatsapp, rechazó la propuesta y se excusó. “Todavía me estoy recuperando”, dijo.

Sofía Zelaschi, esposa de Christian Petersen, saliendo del Hospital Dr. Ramón Carrillo en San Martín de los Andes, donde el chef estuvo internado a principios de este año Federico Soto

Tras su última internación médica, Christian Petersen fue dado de alta el 6 de enero en el mismo Hospital Alemán, después de haber pasado casi un mes internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, del cual fue trasladado en medio de su tratamiento a la Ciudad de Buenos Aires.

En aquel entonces las autoridades expresaron: “El Hospital Alemán informa que, debido a su evolución clínica favorable, el paciente CP recibió el alta médica. La institución reitera su compromiso con una comunicación responsable y el respeto por la confidencialidad del paciente”. Luego de haber pasado un cuadro tan delicado de salud, tras una falla multiorgánica, el chef decidió enfocarse en su trabajo y brindar pocas declaraciones a la prensa, por lo que fueron limitados los detalles que se conocieron sobre lo ocurrido.