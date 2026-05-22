SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes Silvia, q.e.p.d. - Estudio Feldman & Asociados participa con profunda tristeza su fallecimiento y acompaña a la familia con oraciones.

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes Silvia, q.e.p.d. - Antonio y Adriana Porcel de Chalbaud, hijos y nietos despiden con tristeza a la querida Mercedes y acompañan a Juan Carlos y sus hijos con mucho cariño.

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes Silvia, q.e.p.d. - Eduardo Enrique Cohen y Flia. participan el fallecimiento de la señora Mercedes y acompañan a su marido Juan Carlos Pablo Joaquín Villa Larroudet, hijos y familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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