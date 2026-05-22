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ABERG COBO, Mercedes

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Santiago Braun la despide con tristeza y acompaña con mucho cariño a Juan Carlos y a toda su gran familia en este triste momento.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes. - Sus primos Tornquist: Luis F. Rosita, Verónica y Malena, despiden a Mercedes recordando su gran bondad y su alegría. Acompañamos a Juan Carlos y a sus hijos en su dolor.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Mecha S. L. de Miguens, hijos y nietos abrazan con enorme cariño y lindos recuerdos a Juan Carlos, hijos y nietos,

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Simón y Bárbara Lacroze de Aberg Cobo, hijos y nietos despiden con tristeza a la queridísima prima Mercedes, agradeciendo su generosidad y su afecto. Acompañamos a Juan Carlos y sus hijos y a su hermana Verónica en su dolor y rogamos oraciones en su memoria.

ABERG COBO, Mercedes, falleció el 20-5-2026. - Su sobrino, Silvano Saloy, Carolina Robbio y sus hijos Lucio y Male, piden una oración en su memoria. Y abrazan a todos los Villa Larroudet.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Magdalena Corti Maderna y Héctor Somoza Nazar Anchorena, sus hijos Rodrigo y Celina, Alejandro y Flor y nietos acompañan a Juan Carlos y sus hijos con profunda tristeza y el gran cariño de siempre.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes. - Baby Villar y Jorge S. Villar, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima política Mercedes, acompañan con todo cariño a Juan Carlos y familia y ruegan una oración en su memoria.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes. - Marta Perversi e hijos despiden con cariño a Mercedes, madre, esposa y vecina, y acompañan a Juan Carlos en este difícil momento.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes. - Horacio Edo y Elena Moore, hijos y nietos rezan un oración en su memoria y acompañan a la familia Aber Cobo en este triste momento.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes. - Julio Quiroga Leloir y Ernesto J. Tissone junto con el personal de la escribanía Alonso & Alonso acompañan a Juan Carlos y familia en su gran pena, rogando oraciones por el eterno descanso de Mercedes.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes. - Agustín y M. Elena Monteverde acompañan con sus oraciones al querido Juan Carlos y toda la familia.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, falleció el 20-5-2026. - María Silvia Catterino junto a Valentina, Mariano y Nicolás Bunge, acompañan con mucho cariño a Verónica y familia en este triste momento y ruegan una oración por Mercedes.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes. - Jorge y Cecilia Ocantos Estrugamou la despiden con gran dolor y acompañan con todo cariño a Juan Carlos y Juan Carlos hijo.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - María Saenz Valiente de Aberg Cobo y familia la despiden a la querida Mercedes, acompañando a Juan Carlos y sus hijos con todo cariño y agradecimiento.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Patricia Massey y Diego F. Videla despiden con profunda tristeza a Mercedes. Acompañan a Verónica, Juan Carlos y a todos los chicos con amor. Rogamos oraciones en su memoria.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes. - Santi, tus amigos de LCOT te acompañamos en este difícil momento.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Néstor Eijo, Marianne Tezanos Pinto, sus hijos y nietos, despiden a Mercedes con oraciones y el cariño de toda una vida a su gran familia.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Santiago V. Gallo y Dolores Lavalle Cobo acompañan a Mech y Thomas e hijos con el cariño y amistad de siempre.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Despedimos a Mercedes con gran tristeza y mucho cariño y acompañamos a Juan Carlos, sus hijos y Verónica en este triste momento. Rudecindo Roca y Estanislada Paz A. de Roca.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Hernán Huergo despide a una gran mujer y acompaña con tristeza a Juan Carlos, a Juan Carlos hijo y a toda su familia.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios de Libertador 2950 despide con tristeza a su copropietaria, acompaña a su familia en el dolor y ruega por el eterno descanso de su alma.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - María del Carmen y Alfredo Stern acompañan a la familia en este momento de dolor.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Benito Nazar Anchorena y Josefina Fornieles despiden con tristeza a Mercedes y acompañan a Juan Carlos en su dolor.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - La Escuelita del Ocean Club participa su fallecimiento y acompaña a Juan Carlos y su familia en este difícil momento.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes S., q.e.p.d. - Horacio M. Silva, Eugenia Anzorreguy de Silva, sus hijos María, Beltrán, Manuel e Isabel Silva Anzorreguy acompañan a Juan Carlos, hijos y nietos y ruegan oraciones en su memoria.

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