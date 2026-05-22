SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ABERG COBO, Mercedes Silvia, q.e.p.d. - Amalia Amoedo despide con profunda tristeza a Mercedes y abraza con muchísimo cariño a su gran amiga Victoria y toda su familia en este momento tan difícil.

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes Silvia, q.e.p.d. - Carolina y Santiago Blaksley (as.) la despiden con mucho cariño, acompañando a toda la familia Villa Larroudet en este momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes Silvia, q.e.p.d. - Carmen Martínez Gálvez y Silvia Magnone acompañan a toda la familia en tan triste momento. Nos queda de recuerdo su alegría y don de gente. Rogamos una oración en su memoria.

ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes Silvia, q.e.p.d. - Marcelo Mancini, María Jose Castellani y sus hijos Nicolas, Josefina y Juan Bautista acompañan a Juan Carlos padre, sus hijos, nietos y a toda la familia con muchísimo cariño en estos momentos de profundo dolor.

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes Silvia, q.e.p.d. - El Estudio Padilla, Silva y Asociados participa con profundo pesar el fallecimiento de Mercedes y acompaña a Juan Carlos y a toda la familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes Silvia, q.e.p.d. - El consorcio Av. Libertador 2920 acompaña con cariño a su familia en este momento y ruega una oración por ella.

Avisos fúnebres

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