SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AGUER, Héctor, su excelencia reverendísima Mons. arzobispo emérito de la Arquidiócesis de La Plata, q.e.p.d. - Partió al encuentro de su amado Jesús. Fue un sacerdote fiel a la doctrina de la iglesia, claridad en momentos de confusión y ejemplo de entrega sacerdotal. La familia Bracht lo despide, agradeciendo a Dios el regalo de su vida al servicio del Señor.

✝ AGUER, Héctor, monseñor. - Fue un buen pastor, testigo de la verdad. Gerardo Palacios Hardy, Segundo Carafí y Alberto Solanet rezamos por su alma.

✝ AGUER, Héctor R., monseñor, arzobispo emérito de La Plata, q.e.p.d. - Alberto Sulprizio y Estela Lacour, hijos y nietos despiden al compañero y amigo de toda la vida y acompañan con afecto a su familia. Piden oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa