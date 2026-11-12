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AGUER, Héctor

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AGUER, Héctor, su excelencia reverendísima Mons. arzobispo emérito de la Arquidiócesis de La Plata, q.e.p.d. - Partió al encuentro de su amado Jesús. Fue un sacerdote fiel a la doctrina de la iglesia, claridad en momentos de confusión y ejemplo de entrega sacerdotal. La familia Bracht lo despide, agradeciendo a Dios el regalo de su vida al servicio del Señor.

AGUER, Héctor, monseñor. - Fue un buen pastor, testigo de la verdad. Gerardo Palacios Hardy, Segundo Carafí y Alberto Solanet rezamos por su alma.

AGUER, Héctor R., monseñor, arzobispo emérito de La Plata, q.e.p.d. - Alberto Sulprizio y Estela Lacour, hijos y nietos despiden al compañero y amigo de toda la vida y acompañan con afecto a su familia. Piden oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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