El directorio de Nvidia se dispone a echar a su CEO, Jensen Huang, tras el escándalo por presunto espionaje chino

La junta directiva de Nvidia buscar destituir a su director ejecutivo, Jensen Huang, luego de que se descubrieran dos amoríos que tuvo con mujeres, una de ellas una presunta espía china, según reveló en exclusiva The Wall Street Journal.

El directorio planea reunirse este mismo miércoles con el objetivo de determinar el futuro del máximo ejecutivo, reportaron WSJ y The New York Times. Huang es cofundador de la compañía desde 1993 y la convirtió en el principal proveedor de chips de inteligencia artificial. Es visto como una de las caras principales de la carrera armamentista de la IA.

El pasado domingo, Huang reconoció en una carta a sus empleados su infidelidad a su esposa y pidió disculpas por haber traicionado su confianza.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, ingresó en una polémica hace un mes, cuando se descubrió su vínculo extramatrimonial con una empresaria que sería una presunta espía china JOSH EDELSON - AFP

Un mes antes, ingresó en una controversia cuando se conocieron sus vínculos con la empresaria Alice Huang, relacionada con MegaSpeed, una empresa de datos con sede en Singapur que ha sido un importante cliente de Nvidia y que es investigada por presuntos nexos con los servicios de inteligencia chinos.

Luego de que el cofundador, de 68 años, reconociera la relación extramatrimonial, la junta directiva abrió una investigación al respecto, dirigida por el bufete de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. En paralelo, China negó las acusaciones de espionaje.

Alice Huang, junto a Jensen Huang

Este miércoles, The New York Times reportó en exclusiva que Huang tuvo una segunda relación extramatrimonial con Kimberly Powell, una ejecutiva de 48 años que trabajaba directamente para él. Powell ejerce como vicepresidenta de salud de la compañía, a la cual ingresó en 2008.

NYT reportó que tuvo un rápido ascenso en la empresa: en 2016 fue ascendida a director sénior de desarrollo de negocio de inteligencia artificial y a finales de 2017 fue nombrada en su cargo actual, donde supervisa programas para aplicar la tecnología de los chips para la educación superior y la atención médica.

Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia Nvidia

La relación se conoció cuando Huang y Powell fueron grabados en un video mostrándose cariñosos en un hotel de San José, California, durante una conferencia de Nvidia en marzo.

El código de conducta de Nvidia indica a sus empleados que se eviten acciones que generen conflictos, entre las que se encuentran las relaciones personales. Por ello, la empresa investiga las denuncias de mala conducta.

Huang tenía alrededor de 60 personas a su cargo directo y afirmó no creer en la planificación de la sucesión. Por el momento, no quedó claro quién lo sucedería en caso de que sea destituido.

Caída en las acciones de Nvidia

Una vez que se conocieron las intenciones de la junta directiva de echar a Huang y su segunda relación extramatrimonial, las acciones de Nvidia cayeron alrededor de un 8% en las operaciones posteriores al cierre de mercado, reportó The Wall Street Journal.

La caída se produjo pese a que el sector tecnológico había tenido una jornada positiva en Wall Street. Durante la rueda, las acciones habían encontrado apoyo en los sólidos resultados de CoreWeave, una empresa considerada un referente del negocio de infraestructura para inteligencia artificial, que superó las expectativas de ingresos y elevó sus previsiones de ventas.

Sin embargo, el clima positivo cambió bruscamente después del cierre de la rueda, cuando trascendieron las versiones sobre el futuro de Huang al frente de Nvidia.