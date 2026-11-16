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AGUER, Héctor R.

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AGUER, Héctor R., arzobispo emérito de la Plata. - Hasta su último día libró el buen combate. Dios lo tenga en su gloria. Horacio Humberto Savoia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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