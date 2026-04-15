1
ALCONI, Gustavo,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
ALCONI, Gustavo, q.e.p.d. - Equipo Ethical Nutrition despedimos a Gustavo con inmensa tristeza. Nuestras condolencias y apoyo a su familia, amigos y colegas.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Violentos incidentes cerca de la Gobernación, mientras Kicillof protestaba con intendentes en Buenos Aires
- 3
Cierra DFAC: la marca de la familia Karagozian que buscó vender ropa “a precio de fábrica”
- 4
Massimo Faggioli: “Para Trump el Vaticano debe someterse a su mesianismo político”, pero León XIV “sacó sus garras”