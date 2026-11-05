ALLENDE, Florencia

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALLENDE de BIVORT, Florencia. - Fuiste un ejemplo de fortaleza, lucha y fe, del que aprendimos mucho. Te despedimos con mucho dolor. Te queremos mucho. Connie y Willy Nolazco e hijos.

✝ ALLENDE de BIVORT, Florencia. - Carito N. de Seoane, sus hijos Bernardo y Caro, Jaime y Dolo, Mercedes y Miguel, Ignacio y Dolo e Inés y Diego acompañan a toda su queridisima familia con amor.

✝ ALLENDE de BIVORT, Florencia. - El Colegio Los Robles despide con profundo dolor a la querida Flor y acompaña con mucho cariño a Sergio y a sus queridos exalumnos en este difícil momento.

✝ ALLENDE de BIVORT, Florencia, q.e.p.d. - Julia y Norberto Montes, sus hijos y nietos acompañan a su familia y elevan oraciones por su alma.

Avisos fúnebres

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