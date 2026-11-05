ALLENDE, María Florencia
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ALLENDE, María Florencia, notaria, q.e.p.d., falleció el 4-11-2026. - La junta ejecutiva y los consejeros de la delegación San Martín del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires participan el fallecimiento de su colega. Acompañamos a su esposo, el escribano Sergio Bivort, y a sus hijos en este triste momento.
✝ ALLENDE, María Florencia, 4-11-2026. - Flor, gran amiga de Paula y de todos. Tu recuerdo estará siempre con nosotros. Gran persona, tremenda luchadora. Todo nuestro afecto a tu familia. Alfredo Gorostiza, María Eugenia, Agustina los O¨gorman Marcos. Paula, Jero, Mia, Morita, Pato y Joaquín.
✝ ALLENDE de BIVORT, María Florencia q.e.p.d. - El Polo Educativo Pilar participa con mucho pesar su fallecimiento y acompaña a Sergio Bivort y a sus hijos en este triste momento.
✝ ALLENDE de BIVORT, María Florencia, q.e.p.d. - Soledad Otamendi y Mariano Cullen Paunero y sus hijos Joaquín y Martina, Nicolás, Santiago e Ignacio acompañan a Sergio y a los chicos en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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