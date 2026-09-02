SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALMEIDA, Norberto, q.e.p.d. - Con profundo pesar despedimos a Norberto, quien durante muchos años formó parte de nuestra empresa y fue creador de nuestra historia, un trabajador incansable que dedicó años de su vida a su labor, siempre con compromiso, responsabilidad y una enorme lealtad. Su trabajo, su esfuerzo y sobre todo su calidad humana dejarán una huella imborrable en todos quienes tuvimos el privilegio de compartir tantos años con él. Lo despedimos con enorme tristeza y gratitud. Acompañamos con mucho afecto a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Norberto, gracias por tantos años de trabajo, dedicación y cariño. Te recordaremos siempre, familia Pescarmona.

✝ ALMEIDA, Norberto, q.e.p.d. - Tecnología y Servicios Ambientales S. A., Solbayres S. A. y Lime Rosario SAU, sus directorios y personal participan el fallecimiento de su ex director Norberto Almeida. Acompañan a su familia con mucho cariño en este momento tan triste y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa