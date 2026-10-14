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ALVAREZ JOFRÉ, Daniel Héctor
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ALVAREZ JOFRÉ, Daniel Héctor, 13-10-2026. - Su esposa María Isabel Beraza, sus hijos Mariano, Costi, Juani y Maiu, su nuera Ceci, sus yernos Mauro y Carlos, sus nietos Lucas, Marcos, Clarita, Gianlu, Ema, Ichu, Feli y Valen despiden con profundo dolor a Dani, acompañándolo en su último adiós.
Aviso publicado en la edición impresa
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