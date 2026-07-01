SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ANAYA de REPETTO, Eleonora Beatriz, q.e.p.d. - Su esposo Julio, sus hijos Mariano y Pablo, Fini, Maru, sus nietos Salva, Baltha, Torito y Bene, despiden con todo amor a su querida Abu Ele a la que llevan en su corazón por siempre ¡Celebrémosla con Alegría! - LAZARO COSTA, Tel. 1151457557.

✝ ANAYA de REPETTO, Eleonora Beatriz, q.e.p.d. - Tu hermano Enrique, hijos y nietos despiden a la querida Eleonora con profundo dolor, abrazando a Julio, Mariano, Pablo, nietos y sus familias.

ANAYA, Eleonora Beatriz q.e.p.d. - Los integrantes de Grupo Lala lamentamos el fallecimiento de la madre de nuestro colaborador Pablo Matías Repetto y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa