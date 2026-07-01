La justicia italiana inició una investigación contra Alessandro Bastoni por prostitución infantil

El defensor de Inter de Milán y figura de la selección italiana Alessandro Bastoni recibió una notificación de la Justicia este martes en la que decía que está siendo investigado por prostitución infantil y será interrogado este viernes. El hecho bajo observación es un presunto encuentro entre el futbolista y una menor de edad en junio de 2020, cuando el jugador tenía 21 años y la joven 17.

Según informó el medio La Gazzetta dello Sport, la fiscalía del caso sostiene que Bastoni le pagó a la joven a cambio de una noche de sexo en su casa. También asegura que el encuentro fue organizado por Antonio Salomone, un integrante de la agencia Made en Cinisello Balsamo, que organizaba fiestas para clientes con mucho dinero, particularmente jugadores de la Serie A y B del fútbol italiano.

La fiscalía informó que la joven le envió un mensaje a las 4 de la madrugada de esa noche a Salomone en el que señaló: “Dormiré acá y mañana me llevarán a mi casa”. Sin embargo, en otra conversación presentada ante la justicia italiana también se habla de una cena de sushi. ”La menor te desea; creo que quiere divertirse", le habría escrito el empleado de la agencia al defensor, quien respondió: “¿Hay algún lugar donde esconderse por ahí?“.

Bastoni es una de las figuras de Inter de Milán ISABELLA BONOTTO - AFP

El caso trascendió tras un escándalo que se desató meses atrás en Italia, cuando se conoció que 70 futbolistas -entre ellos Bastoni- iban a fiestas de Made en Cinisello Balsamo investigadas por prostitución y drogas. La causa apunta a una estructura que operaba en eventos exclusivos y encuentros tras partidos, en hoteles de lujo y locales nocturnos. Según los investigadores, el entramado funcionaba con una lógica empresarial, con reclutamiento de jóvenes, coordinación de servicios y manejo de importantes sumas de dinero

La fiscalía identificó como principales responsables a Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, los organizadores del evento, quienes fueron detenidos por la Guardia di Finanza y permanecen bajo arresto domiciliario.

En este contexto, la joven que denunció a Bastoni fue interrogada como testigo y confirmó haber estado en la casa del futbolista, aunque negó haber mantenido relaciones sexuales con él. En tanto, la fiscalía espera al avance de las investigaciones e interrogatorios para verificar los hallazgos hasta el momento.

Buttini y Deborah Ronchi, dos de los dueños de la agencia. Instagram

El futbolista de Inter es el primero de los que participaron en las fiestas que se encuentra bajo investigación. Sus nombres aparecen como “palabras clave” en la orden de registro y confiscación, utilizadas para analizar teléfonos y dispositivos de los acusados y reconstruir la actividad de la red, sin embargo, las declaraciones de la joven lo pusieron bajo el foco de la Justicia.

Por su parte, los abogados de Bastoni afirmaron que no saben si darán declaraciones este viernes en la citación de la Justicia: “Es una reunión a ciegas. Mi cliente está muy afectado y niega haber tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, y mucho menos con menores”.

Otros jugadores que forman parte de la lista son Olivier Giroud (Lille), el marroquí Achraf Hakimi (PSG), el español Dean Huijsen (Real Madrid), Daniel Maldini (Lazio), el brasileño Carlos Augusto y el alemán Yann Bisseck (Inter); el portugués Rafael Leao y Samuele Ricci (Milan); el serbio Dusan Vlahovic (Juventus); Raoul Bellanova y Gianluca Scamacca (Atalanta); Riccardo Calafiori (Arsenal) y Andrea Pinamonti (Sassuolo).