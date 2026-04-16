SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ANAYA, Jaime L., Prof., Dr., q.e.p.d. - Julián E. Anastasio despide con todo afecto al querido maestro, acompaña en el dolor a Luis, Javier y demás familiares y ruega oraciones por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa