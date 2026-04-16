Maracanazo de Independiente Rivadavia: remontada y 2-1 a Fluminense por la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia edificó el triunfo más importante de su historia al derrotar por 2-1 a Fluminense en el mítico estadio Maracanã, de Río de Janeiro, por la fecha 2 del grupo C de la Copa Libertadores. El equipo conducido por Alfredo Berti sacó a relucir su temple para dar vuelta un contexto en el que estaba complicado en suelo carioca, donde a los pocos minutos ya estaba en desventaja.

El partido, intenso y de ritmo cambiante, dejó en evidencia la capacidad de reacción del conjunto mendocino en un escenario de máxima exigencia, en su segunda actuación absoluta en el torneo de clubes más prestigioso de Sudamérica.

El inicio fue claramente favorable al equipo brasileño. Los dirigidos por Luis Zubeldía asumieron el protagonismo desde el inicio, con presión alta, circulación rápida y una postura ofensiva que incomodó a la Lepra. Esa superioridad inicial se tradujo temprano en el marcador: a los 9 minutos Guilherme Arana aprovechó un avance profundo para abrir el resultado y llevar al tablero el dominio del local.

¡ASÍ TOCA EL FLUZAO DE ZUBELDÍA! Arana apareció en soledad en el segundo palo y la cruzó para el primero de Fluminense ante Independiente Rivadavia.



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A Independiente Rivadavia le costó hacer pie en ese tramo. Superado en intensidad y obligado a retroceder, sufrió en los primeros minutos, sin sostener la pelota ni generar juego. Sin embargo, con el correr del tiempo se acomodó, ajustó las marcas y logró salir de la presión.

El cambio fue progresivo pero claro: la Lepra comenzó a discutir la posesión, adelantó líneas y encontró espacios para lastimar. Esa reacción tuvo recompensa a los 37 minutos. Tras un buen envío de Leonard Costa, apareció Fabrizio Sartori con un cabezazo preciso en la puerta del área chica para marcar el 1-1 y devolverle vitalidad al equipo mendocino.

¡¡LA LEPRA MENDOCINA NO SE ACHICA!! SARTORI CABECEÓ Y MARCÓ EL 1-1 ENTRE INDEPENDIENTE RIVADAVIA Y FLUMINENSE. HISTÓRICO.



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El empate reflejó ese cambio de tendencia: de un dominio marcado de Fluminense se pasó a un desarrollo más equilibrado, con alternancia en el control del juego y mayor confianza del conjunto argentino.

El gol de Sartori tuvo un peso emocional evidente. No solo cortó el impulso del local, sino que también fortaleció la postura de Independiente Rivadavia, que llegó a Brasil con la responsabilidad de defender el invicto y la punta en el grupo tras su triunfo en el debut (1-0 a Bolívar en Cuyo).

Ezequiel Bonifacio (36) y Jefferson Savarino (11) disputan el balón en un Maracanã al que le sobró mucho lugar en las gradas; Independiente Rivadavia suma 6 puntos en el grupo, y Fluminense, 2. MAURO PIMENTEL - AFP

Ya en la mitad final, se paró de igual a igual y poco le importaron el escenario y el rival, campeón de esta competencia en 2023. Eso se tradujo en el 2 a 1, conseguido cuando apenas habían transcurrido 6 minutos. Sebastián Villa desplegó su velocidad ante un saque largo del arquero Nicolas Bolcato, que obligó a Fábio a salir del área y despejar con la cabeza. Increíblemente, la defensa local tardó en reaccionar, lo que derivó en que Villa incomodara a un zaguero en el intento de despeje. La pelota quedó boyando en el área y Matías Fernández fue a buscarla con fervor ante Samuel Xavier. El rebote le quedó a Villa, que picó la pelota ante una desesperada salida de Fábio. El arquero cometió una infracción de penal contra el colombiano; sin embargo, la acción siguió y Alex Arce aplicó un fuerte derechazo que se clavó en un ángulo, infló la red y desató un eufórico festejo de los visitantes.

¡¡¡HISTORIA PURA PARA MENDOZA!!! ¡¡ÁLEX ARCE AGARRÓ LA PELOTA DENTRO DEL ÁREA Y DEFINIÓ PARA EL 2-1 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. FLUMINENSE EN EL MARACANÁ!!



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Con el correr de los minutos Independiente Rivadavia mantuvo la intensidad ofensiva y ajustó en defensa para neutralizar los intentos del local, por momentos más desesperados que basados en un buen despliegue futbolístico, de alcanzar al empate.

El triunfo de la Lepra se suma a una serie de recientes éxitos de equipos argentinos en el Maracanã, donde hace un año y seis días pisó fuerte Central Córdoba con 2-1 a Flamengo, también por Copa Libertadores, y el 26 de febrero de este año Lanús dio un gran golpe al vencer por 3 a 2 al propio conjunto rojo y negro para levantar la Recopa Sudamericana. Una curiosidad: José Florentín, que en 2025 había participado, gol propio incluido, en aquel éxito sobre Flamengo en Río de Janeiro vistiendo la camiseta del Ferroviario, esta noche volvió a irse triunfante de este estadio, pero como jugador de Independiente Rivadavia en el 2-1 frente a Fluminense.

Síntesis de Fluminense 1 - Independiente Rivadavia 2

Con esta victoria, Independiente Rivadavia quedó como único líder en su grupo con el puntaje ideal y le saca 4 unidades de ventaja a La Guaira, su escolta y rival en Mendoza el 30 de abril. Para ‘Flu’ esta derrota es un mazazo, luego del 0-0 con La Guaira en Venezuela en el estreno copero, y de la caída sufrida el domingo pasado por 2 a 1 en el clásico ante Flamengo por el Brasileirão.