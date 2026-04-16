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ANAYA, Jaime Luis

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ANAYA, Jaime Luis, Dr., falleció el 14-4-2026. - Sus hijos Luis Alfredo y Javier Santiago, junto con familiares y amigos participan el acontecimiento, rogando una oración por su eterno descanso en la casa del Padre.

ANAYA, Jaime L., q.e.p.d. - María Elsa Uzal despide con profunda pena y gran tristeza a don Jaime, un maestro en el derecho, extraordinario juez y ejemplo de vida, y ruega al Señor que lo reciba en sus brazos.

ANAYA, Jaime L., q.e.p.d. - Emilio P. Gnecco participa el fallecimiento de su querido amigo y gran jurista.

ANAYA, Jaime L., q.e.p.d. - Antonio Boggiano despide con gran pesar a su querido amigo, distinguido jurista y académico y ruega elevar oraciones en su memoria.

ANAYA, Jaime L., q.e.p.d. - Juan Carlos y Cristina Cassagne y familia despiden con dolor a su muy querido amigo y eximio maestro del derecho y piden oraciones por su alma.

ANAYA, Jaime Luis, q.e.p.d., falleció el 14-4-2026. - La Bolsa de Comercio de Buenos Aires y su honorable consejo participan con profundo pesar el fallecimiento del digno socio vitalicio de esta institución y ex miembro del Tribunal de Arbitraje General y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

ANAYA, Jaime Luis, Dr., q.e.p.d. - Ernesto R. B. Polotto y Lydia Sabaté de Polotto participan con profundo dolor el fallecimiento del querido maestro, acompañan al padre Luis, a Javier y a toda su familia y rezan por su querida memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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