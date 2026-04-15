ANAYA, Jaime
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ANAYA, Jaime, Prof., Dr. q.e.p.d. - Marcelo Gebhardt despide a su admirado maestro de la vida, de la magistratura y del derecho, y eleva oraciones por su memoria.
ANAYA, Jaime, q.e.p.d. - Los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial participan con pesar el fallecimiento de quien fuera distinguido integrante del cuerpo.
✝ ANAYA, Jaime L, q.e.p.d., falleció el 14-4-2026. – El Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires despide con profundo dolor al ilustre maestro, quien integrara y prestigiara a esta institución, acompaña a su familia y pide oraciones por su descanso eterno.
ANAYA, Jaime L., Prof. Dr. - Rafael Mariano Manóvil y familia despiden con gran tristeza al gran maestro y acompañan a toda su familia en su dolor.
✝ ANAYA, Jaime L., q.e.p.d., falleció el 14-4-2026. - La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires despide con profundo pesar a su ilustre y querido académico emérito, acompaña a su familia y ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
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