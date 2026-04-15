LA NACION

ANAYA, Jaime

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ANAYA, Jaime, Prof., Dr. q.e.p.d. - Marcelo Gebhardt despide a su admirado maestro de la vida, de la magistratura y del derecho, y eleva oraciones por su memoria.

ANAYA, Jaime, q.e.p.d. - Los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial participan con pesar el fallecimiento de quien fuera distinguido integrante del cuerpo.

ANAYA, Jaime L, q.e.p.d., falleció el 14-4-2026. – El Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires despide con profundo dolor al ilustre maestro, quien integrara y prestigiara a esta institución, acompaña a su familia y pide oraciones por su descanso eterno.

ANAYA, Jaime L., Prof. Dr. - Rafael Mariano Manóvil y familia despiden con gran tristeza al gran maestro y acompañan a toda su familia en su dolor.

ANAYA, Jaime L., q.e.p.d., falleció el 14-4-2026. - La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires despide con profundo pesar a su ilustre y querido académico emérito, acompaña a su familia y ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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