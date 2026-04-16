SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ANAYA, Jaime, q.e.p.d. - Su yerno Eduardo Mallea y sus nietos Lucía, Rodrigo, Belén, Ángeles y Mariano, cónyuges e hijos despiden a Jaime y ruegan oraciones por su eterno descanso.

✝ ANAYA, Jaime, q.e.p.d. - La Institución de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación en Retiro despide al distinguido socio.

✝ ANAYA, Jaime, q.e.p.d. - Juan Carlos Bengolea despide a don Jaime y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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