LA NACION

ANAYA, Jaime,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ANAYA, Jaime, q.e.p.d. - Su yerno Eduardo Mallea y sus nietos Lucía, Rodrigo, Belén, Ángeles y Mariano, cónyuges e hijos despiden a Jaime y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ANAYA, Jaime, q.e.p.d. - La Institución de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación en Retiro despide al distinguido socio.

ANAYA, Jaime, q.e.p.d. - Juan Carlos Bengolea despide a don Jaime y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Agostina Páez habló sobre la denuncia de su exnovio por un auto: “Fue un malentendido”
    1

    Agostina Páez habló de la denuncia de su exnovio por un auto: “Fue un malentendido”

  2. Enemigos en la ficción, íntimos fuera de cámaras: el romance que cambió el destino de dos estrellas de The Boys
    2

    Enemigos en la ficción, íntimos fuera de cámaras: el romance que cambió el destino de dos estrellas de The Boys

  3. Lograron cartografiar el clima de planetas parecidos a la Tierra y se llevaron una sorpresa
    3

    Lograron cartografiar el clima de planetas parecidos a la Tierra y se llevaron una sorpresa

  4. Polémica entre libertarios y kirchneristas por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada
    4

    Senado: polémica entre libertarios y kirchneristas por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada