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ANAYA, Jaime,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ANAYA, Jaime, q.e.p.d. - Su yerno Eduardo Mallea y sus nietos Lucía, Rodrigo, Belén, Ángeles y Mariano, cónyuges e hijos despiden a Jaime y ruegan oraciones por su eterno descanso.
✝ ANAYA, Jaime, q.e.p.d. - La Institución de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación en Retiro despide al distinguido socio.
✝ ANAYA, Jaime, q.e.p.d. - Juan Carlos Bengolea despide a don Jaime y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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