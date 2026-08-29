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ARBIZU, Germán Roque

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ARBIZU, Germán Roque, Calte., q.e.p.d., 24-8-2026. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio vitalicio.

Avisos fúnebres
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