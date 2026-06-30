LA NACION

ARRAMBIDE DE CHAPPEDELAINE, Ghislaine Huberte María,

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ARRAMBIDE de CHAPPEDELAINE de MORELL, Ghislaine Huberte María, q.e.p.d., falleció el 27-6-2026. - Tu sobrina Belén Llambí Arrambide de Pertierra junto a Santiago María Pertierra Cánepa y nuestro hijo Santi Pertierra Llambí despedimos con mucha tristeza y cariño a Ghili, agradeciendo los buenos momentos compartidos. Rogamos oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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