Renuncia de Adorni en YPF: cuál es el sueldo de un funcionario en el directorio de la petrolera

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni no sólo renunció a su cargo dentro del esquema del gobierno libertario sino también dimitió del rol que tenía dentro del directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). De acuerdo a lo que aseguraron distintos funcionarios al ser consultados sobre el tema, la decisión de salir de la petrolera argentina “se formalizará la semana que viene”. Incluso el presidente Javier Milei lo confirmó este domingo por la noche, en diálogo con LN+: "Ya está afuera”.

Adorni había sido efectivizado en el directorio de YPF en enero de este año. Según estimaciones oficiales, su salario promedio era de 95 millones de pesos. Estos montos se encuentran en línea con los que perciben directivos y ejecutivos de empresas petroleras de tamaño y volumen de operaciones comparables, tanto en la Argentina como en la región.

Sin embargo, nunca lo cobró ya que renunció al salario al desempeñarse como funcionario nacional al mismo tiempo.

Los documentos oficiales presentados en abril de este año por el Directorio a la Asamblea de Accionistas mostraron que para el ejercicio 2026 se propuso un monto global de hasta $14.403 millones para cubrir honorarios de directores, síndicos, comités y la remuneración del CEO. Esta suma total, al ser distribuida entre los directores y demás beneficiarios, da un promedio anual por director que supera los US$900.000 (equivalente a entre 80 y más de 100 millones de pesos mensuales, según la cantidad de personas).

Adorni, junto al presidente de YPF, Horacio Marín Marcelo Aguilar - La Nación

El rol al frente de un directorio empresarial implica una serie de fuertes responsabilidades. Al ser miembro del máximo órgano de gobierno corporativo, las tareas incluyen la administración, supervisión y toma de decisiones estratégicas de la compañía al representar a los accionistas.

En las últimas horas, la oposición ya había reclamado que Adorni abandonara el directorio para no quedarse con una suerte de “premio” consuelo al salir de la Casa Rosada.

Cuando Adorni asumió el 30 de enero de este año aquel cargo, se estableció, además, que custodiara la llamada “acción de oro” o Clase A, con poder de veto, un rol que hasta entonces ejercía Guillermo Francos, quien continúa aún como integrante del directorio. También permanece Lisandro Catalán, exministro del Interior, otro de los funcionarios desplazados que recaló en YPF.

Reclamos de la oposición

Una de las primeras en reclamar la salida de Adorni de la petrolera estatal fue la antigua libertaria y actual diputada Marcela Pagano. A través de su cuenta en la red social X, la periodista lanzó un duro cuestionamiento contra el exjefe de Gabinete el sábado por la noche:

“Si estás tan compungido y tan decidido a ‘proteger a tu familia’, esa carta también debería incluir tu renuncia al directorio de YPF. ¿O para cobrar esa silla tenés una vara distinta? Con vos, cuando se habla de guita, todo cambia”, escribió.

El posteo de Marcela Pagano en X

En la misma sintonía, el diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón tildó de “insostenible” la continuidad del también exvocero y advirtió que la permanencia en la empresa de un exfuncionario investigado por la justicia penal representa “un insulto a la ciudadanía argentina”.

“Nos preocupa. Es una situación distinta a la de Francos o Catalán porque Adorni se va del gobierno por un caso de corrupción e investigado en la justicia a punto de ser imputado. Me parece que corresponde que renuncie”, afirmó en diálogo con Radio Splendid.

Y añadió: “Si no lo hace, el Gobierno estará enviando el mensaje de que reproduce lo peor de la casta, que protege a los propios y que se les dan retiros dorados en empresas donde se ganan millones de pesos por mes casi sin funciones concretas, más allá de ir una vez al mes a una reunión de directorio”.