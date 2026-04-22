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ARTAZA, Gabriela,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ARTAZA, Gabriela, (Gabyta), q.e.p.d. - Nunca te olvidaremos. Pasaste por nuestras vidas para iluminarnos con tu belleza, generosidad y alegría. Tus amigos de Palermo te abrazan y piden que tu alma llena de amor descanse en paz.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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