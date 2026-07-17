SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AUST, Mercedes Marta, falleció en Asunción, el 15-7-2026. - Su marido Manuel Mandelik, su hija Laura y sus hijos: Javier Schvartzman y Victoria, Martín y Dolores, Alejandro e Irina, sus nietos y bisnieto la despiden en este triste momento.

AUST, Mercedes Marta, falleció en Asunción, el 15-7-2026. - Su hijo Martín Schvartzman junto a su mujer Dolores Mitre y sus nietos Matías, Julieta, Federico, Ezequiel y Lucas la despiden con mucho amor.

AUST, Mercedes Marta. - María Elisa Mitre y sus hijos lo acompañan al Chino y su familia con cariño.

AUST, Mercedes Marta, q.e.p.d. - Eugenio Schlossberg y Andrea M. Rossi de Schlossberg participan su fallecimiento y acompañan al Chino, Dolores Mitre y su familia en este triste momento.

AUST, Mercedes Marta, q.e.p.d., falleció en Asunción. - El directorio de Exponenciar S.A. y su equipo participan su fallecimiento y acompañan a Martín (Chino) Schvartzman y su familia en este triste y doloroso momento, rogando una oración en su memoria.

AUST, Mercedes Marta, q.e.p.d., 15-7-2026. - El equipo de dirección de La Nación participa su fallecimiento y acompaña a Martín Schvartzman y familia con afecto en este doloroso momento.

AUST, Mercedes Marta, q.e.p.d., 15-7-2026. - El directorio de S. A. La Nación participa con dolor su fallecimiento y acompaña a Martín Schvartzman y toda su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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