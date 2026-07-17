LA NACION

AUST, Mercedes Marta

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AUST, Mercedes Marta, falleció en Asunción, el 15-7-2026. - Su marido Manuel Mandelik, su hija Laura y sus hijos: Javier Schvartzman y Victoria, Martín y Dolores, Alejandro e Irina, sus nietos y bisnieto la despiden en este triste momento.

AUST, Mercedes Marta, falleció en Asunción, el 15-7-2026. - Su hijo Martín Schvartzman junto a su mujer Dolores Mitre y sus nietos Matías, Julieta, Federico, Ezequiel y Lucas la despiden con mucho amor.

AUST, Mercedes Marta. - María Elisa Mitre y sus hijos lo acompañan al Chino y su familia con cariño.

AUST, Mercedes Marta, q.e.p.d. - Eugenio Schlossberg y Andrea M. Rossi de Schlossberg participan su fallecimiento y acompañan al Chino, Dolores Mitre y su familia en este triste momento.

AUST, Mercedes Marta, q.e.p.d., falleció en Asunción. - El directorio de Exponenciar S.A. y su equipo participan su fallecimiento y acompañan a Martín (Chino) Schvartzman y su familia en este triste y doloroso momento, rogando una oración en su memoria.

AUST, Mercedes Marta, q.e.p.d., 15-7-2026. - El equipo de dirección de La Nación participa su fallecimiento y acompaña a Martín Schvartzman y familia con afecto en este doloroso momento.

AUST, Mercedes Marta, q.e.p.d., 15-7-2026. - El directorio de S. A. La Nación participa con dolor su fallecimiento y acompaña a Martín Schvartzman y toda su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El “outlet de los outlets” vuelve con récord de marcas y nueva sede
    1

    El “outlet de los outlets” vuelve con récord de marcas y nueva sede

  2. Estas son las tapas de los diarios británicos: así calificaron el partido que los dejó afuera de la final
    2

    La reacción de los diarios de Inglaterra tras la derrota ante Argentina

  3. El video que no se vio por TV y que revela por qué Bellingham se enojó con Barco: todo empezó en el gol de Enzo Fernández
    3

    El video que revela por qué Bellingham se enojó con Barco y no se vio por TV: todo empezó en el gol de Enzo Fernández

  4. Milei habló de la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores y el gobierno inglés pidió que la FIFA investigue
    4

    Milei habló de la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores y el gobierno inglés pidió que la FIFA investigue