SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AYARZA, Eduardo M., falleció el 26-5-2026. - Su hija María Sol, y su nieto Ulises, su familia del corazón, Agueda, Zulema, Karin, Sebastián y Julián, sus queridos amigos Rita, Claudia, Majo, Marta, Paloma, Guadalupe, Susana, Marisa, Elsken, Nano, Federico y Fernando, y el resto de familiares, amigos y seres queridos, despiden a Eduardo, abuelo, padre y mejor amigo con gran dolor y tristeza. Siempre en nuestros corazones.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa