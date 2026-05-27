Qué se sabe de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que buscan en Córdoba

La desaparición de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, mantiene en vilo a Córdoba desde el sábado pasado por la noche. La menor fue vista por última vez cuando se subió a un taxi conducido por un conocido de la familia para dirigirse a un barrio cercano, donde la esperaba un hombre de 32 años que luego quedó detenido y es señalado como el principal sospechoso en la causa.

En medio de la angustia y el reclamo de sus familiares, este miércoles se activó la Alerta Sofía, el sistema nacional de emergencia para la búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos cuando se considera que su vida podría estar en peligro inminente. La familia cuestionó la demora en la implementación del protocolo y pidió acelerar el operativo de búsqueda.

El pedido del ministerio de Seguridad nacional por la búsqueda se Agostina

Cómo fue la desaparición de Agostina Vega

Según la reconstrucción inicial de los investigadores, Agostina salió cerca de las 22.30 del sábado 23 de mayo desde la casa de su madre, ubicada sobre la avenida Leandro N. Alem, en el barrio General Mosconi de Córdoba capital.

El taxi la trasladó hasta la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo, en el barrio Cofico, donde fue recibida por un hombre de 32 años conocido por el entorno familiar. De acuerdo con la investigación, fue él quien habría pagado el viaje en efectivo y luego quedó detenido.

“Todo apunta a este hombre... todo”, afirmó Melisa, la madre de la adolescente, en diálogo con LN+. En la misma línea, Miguel, abuelo de la menor, sostuvo: “No puedo decir mucho porque la causa está en secreto de sumario, pero se sospecha de quien pagó el viaje”.

La familia también aclaró que el taxista no está bajo sospecha. “El remisero no tiene nada que ver; es de nuestra íntima confianza”, señaló el abuelo.

La pista clave que sigue la Justicia

Mientras avanza la investigación, el abogado de la familia explicó que existe una “pista concreta” basada en el testimonio del conductor del vehículo.

“Se está trabajando en una pista concreta, que se basa en el testimonio del remisero, que es crucial. Ya se solicitaron las cámaras de seguridad de la zona y estamos esperando esa desgrabación, que puede incorporar datos reveladores”, indicó Gustavo, representante legal de los familiares.

Por el momento, la causa permanece bajo secreto de sumario y los investigadores analizan registros de cámaras y distintos elementos recolectados durante los operativos.

La niña desapareció tras tomarse un taxi en Córdoba Capital

Cómo estaba vestida Agostina Vega

La adolescente fue descripta por su familia como una joven de contextura delgada, cabello oscuro y flequillo. Al momento de desaparecer vestía un buzo rojo con inscripciones color crema, un jean negro de estilo Oxford y zapatillas blancas.

La difusión de estas características forma parte de la Alerta Sofía, que incluye la circulación masiva de fotografías y datos relevantes a través de medios de comunicación, redes sociales y dispositivos de las fuerzas federales.

Las llamadas al 134 son anónimas

La palabra de los abogados del papá de Agostina

Fernanda Alanis y Gino Torreaini, abogados del padre de Agostina, dialogaron con LN+ y brindaron detalles acerca de los avances en el caso. “Nosotros creemos que él la trajo engañada a esta dirección bajo la premisa de darle una sorpresa a la madre. Y ella vino totalmente confiada a encontrarse con él y fue aquí donde ella perdió todo tipo de comunicación con su familia”, indicaron.

“La primera inconsistencia que notamos nosotros es que no es racional que una persona 20 años mayor se junte con una nena de 14 en plena hora de la noche, le pague un remis, y después ella se suba a otro auto y él desconozca cómo, cuándo, dónde, y la deje ir y no le avise a la familia", sumó.

Sobre el final de la entrevista, los letrados revelaron que el detenido ya tiene antecedentes penales compatibles con este caso. “No estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando de alguien que tiene antecedentes penales. El último antecedente conocido es una privación ilegítima de la libertad contra quien era su pareja, por lo que hoy está imputado también”.

Fernanda Alanis y Gino Torreaini, abogados del padre de Agostina

El reclamo de la familia y la activación de la Alerta Sofía

Vecinos y familiares realizaron el martes por la noche una movilización con corte de calles en la esquina de Alem y Rancagua para exigir una búsqueda más intensa y la inmediata activación de la Alerta Sofía.

“Pedimos por favor que el ministro [de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo] Quinteros agilice la búsqueda, porque desde el sábado se demoraron muchísimo y no se mueven como en otros casos similares”, reclamó la madre de Agostina.

Finalmente, este miércoles por la mañana, el ministro provincial confirmó la activación del protocolo y pidió colaboración a la ciudadanía para aportar cualquier dato útil sobre el paradero de la adolescente.

Qué es la Alerta Sofía

La Alerta Sofía es un sistema nacional de emergencia destinado a localizar rápidamente a menores desaparecidos cuando existe un riesgo grave para su integridad física.

El mecanismo permite difundir de forma masiva fotografías, datos personales y detalles del caso mediante medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular y fuerzas de seguridad, con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda en las primeras horas críticas.

Las autoridades recordaron además que, ante la desaparición de un niño o adolescente, no es necesario esperar 24 ni 48 horas para realizar la denuncia y que cualquier persona puede comunicarse de manera gratuita al 134 para aportar información o reportar un caso.