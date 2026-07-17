SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BACIGALUPO, Enrique, q.e.p.d., falleció en Madrid, España el 16-7-2026. - En el día de hoy nos ha dejado nuestro maravilloso padre, Enrique Bacigalupo, a quien despedimos con profunda tristeza, pero con la tranquilidad de que ha tenido una vida plena y de entrega a nuestra familia y al servicio del derecho y de la justicia. Nosotros, sus hijos Silvina y Mariano, además de sus nietos Federico, Marta, Cristina y María, sus hijos políticos, Teresa Ribera y José M. Ridao, sus hermanos, Carlos y Graciela, su familia política y primos, Susana y Amadeo Saggese, Hilda Massera y Jorge Poy, así como demás sobrinos y primos, lo recordaremos siempre.

BACIGALUPO, Enrique. - Los integrantes de la camada XIV del LMGSM despiden con dolor al ilustre camarada y amigo.

BACIGALUPO, Enrique, Prof., Dr., ex magistrado del Tribunal Supremo Español. - Juan José Ávila participa con dolor el fallecimiento de su querido amigo y colega.

BACIGALUPO, Enrique, q.e.p.d., falleció en Madrid, España, el 16-7-2026. - Maximiliano Rusconi, Verónica Calello y sus hijos Mateo y Pablo, con profundo dolor despedimos al Prof. Dr. Enrique Bacigalupo quien nos ha distinguido con su entrañable amistad y ha sido un ejemplo de vida. Acompañamos a Silvina, Mariano y familia.

BACIGALUPO, Enrique, q.e.p.d., falleció en Madrid, España el 16-7-2026. - Maximiliano Rusconi y los integrantes del Estudio Rusconi con profundo dolor despiden al Prof. Dr. Dr. H. C. Enrique Bacigalupo, quien fue una permanente inspiración en defensa de la mejor ciencia penal y del estado de derecho en todo el mundo. Acompañan en este triste momento a Silvina, Mariano y familia.

Avisos fúnebres

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