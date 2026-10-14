SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BANCALARI, Alejandro, q.e.p.d. - Adela, Inés, Estela y Esteban Bancalari lo despiden, recordando los lindos momentos compartidos en la juventud y acompañando a su familia con oraciones.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa