Una joven de 23 años fue condenada a muerte en Irán por “blasfemar” en redes sociales

TEHERÁN.- La estudiante iraní de 23 años Najmeh Amini fue condenada a muerte por “blasfemar” con diferentes publicaciones en redes sociales, en un caso que despertó la alarma de organizaciones de derechos humanos. La joven permanece recluida en la prisión de Vakilabad, en la ciudad nororiental de Mashhad, y recibió además una pena de más de 12 años de cárcel en otro proceso judicial.

Sin embargo, la sentencia no es definitiva ya que podrá ser apelada ante el Tribunal Supremo de Irán, según informó The Guardian. En la otra causa, Amini fue condenada por cargos que incluyen actuar contra la seguridad nacional y difundir propaganda contra el régimen.

En un audio difundido desde la cárcel en septiembre, la mujer pidió a las Naciones Unidas, a abogados y a organizaciones de derechos humanos que intervinieran para revisar su situación. “Soy una joven inocente con tantas esperanzas y sueños”, expresó.

En el momento en el que fue detenida, Najmeh Amini tenía 22 años y estudiaba contabilidad

Este caso empezó a principios de este año. La agencia de noticias de la organización Activistas de Derechos Humanos en Irán, Hrana, informó que la joven fue detenida el 31 de enero en el centro comercial Ferdowsi, en Mashhad, en el contexto de las protestas que se extendieron por el país por esos días. Posteriormente fue trasladada a Vakilabad.

Las movilizaciones habían comenzado el 28 de diciembre de 2025, tras el desplome del rial, la moneda iraní, frente al dólar. Tal como informó LA NACION, los comerciantes de los bazares de Teherán cerraron sus negocios y salieron a las calles, en medio del malestar por las devaluaciones y las constantes subas de precios. A las manifestaciones se sumaron estudiantes y otros sectores sociales, y los reclamos económicos derivaron en consignas contra el régimen de la República Islámica.

La situación de Amini ya había sido documentada en un informe publicado por Hrana el 12 de mayo, que identificaba a 30 mujeres detenidas durante las manifestaciones. Allí se denunció que su arresto había sido violento y se enumeraron las acusaciones que enfrentaba: “enemistad con Dios”, colaboración con Israel, insultos al líder supremo y al profeta, y resistencia a la autoridad.

La joven enfrenta dos causas separadas: una ante un tribunal penal y otra ante el Tribunal Revolucionario de Mashhad. En esta última recibió 12 años, seis meses y un día de prisión

Najmeh Amini fue detenida en el marco de una ola de protestas que se llevó a cabo en enero de este año UGC

En la causa penal, en tanto, la imputación inicial de insultar a figuras religiosas fue modificada durante el proceso por la de sab ol-nabi, traducida como “insultar al profeta”, y terminó en una condena a muerte. Según relató Amini en su mensaje que envió desde el lugar en el que se encuentra detenida, esa sentencia fue dictada el 16 de septiembre.

La legislación iraní contempla la pena capital por insultar a Mahoma o a determinadas figuras veneradas del islam chiita. Sin embargo, también establece excepciones para declaraciones realizadas bajo intoxicación o sin intención deliberada.

El medio británico The Guardian también indicó que Amini sostuvo que había publicado los comentarios mientras alucinaba después de consumir hongos alucinó con amigos. Su abogado argumentó que se había tratado de un desliz verbal. El juez rechazó la defensa y preguntó por qué, en ese estado, no había insultado a otras personas o a adversarios del régimen, como Estados Unidos e Israel.

Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights, advirtió que el caso podría ampliar el uso de la pena capital contra la expresión pacífica en redes sociales. La organización, con sede en Oslo, reclamó una reacción internacional ante una condena que se conoce en un año en el que, según sus registros, Irán ya llevó a cabo más de 600 ejecuciones.