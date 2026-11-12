SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BARO, Mario, q.e.p.d., 10-11-2026. - Graciela Recabarren de Baro participa con profundo dolor el fallecimiento de quién fuera su compañero de vida, recordandolo con el amor profundo de siempre.

✝ BARO, Mario, q.e.p.d., 10-11-2026. - Su hermana María del Rosario Baro, sus sobrinas Paola y Geraldina Tittarelli e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

✝ BARO, Mario, Dr. q.e.p.d. - Adriana y Santiago Devoto participan con dolor su fallecimiento.

✝ BARO, Mario, Dr. q.e.p.d. - Livia (Chiqui) Bertolino acompaña con cariño a Silvana, Daniela y Agustina en este momento de dolor.

✝ BARO, Mario, q.e.p.d., falleció el 10-11-2026. - Loli Saravia, Mary Muscari, Cote Fornieles, Goldie Maurette, Caro Latugaye y Mechi Lorenzi, acompañamos con amor a Agus y rezamos por Mario y su familia.

✝ BARO, Mario, q.e.p.d. - El Consorcio de Propietarios Billinghurst 2561 acompaña a sus familiares en este triste momento y ruega una oración en memoria de su estimado copropietario.

✝ BARO, Mario, q.e.p.d. - Rezamos por tu alma y vida eterna. Flia. Izzi y Flia. Helou.

Avisos fúnebres

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